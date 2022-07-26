李亞萍26日在立法院說明立委余天的身體狀況並一度落淚。（姚志平攝）

民進黨立委余天傳出中風住院消息，余天的妻子李亞萍今天上午出面受訪證實，余天因為擔心二女兒余苑綺的病情很憂心，加上地方選舉四處助選，有中風的症狀，包括後脖子2條血管有阻塞，腦部有血塊，目前使用抗凝血相關藥物，讓阻塞的部分慢慢化掉。李亞萍說到激動處，一度哽咽說不下去。

李亞萍今天上午親自舉行記者會說明丈夫病情，李亞萍說，余天平時沒有用藥習慣，每天睡五個鐘頭就一定會起床，平常工作繁多，要到國會問政，晚上還要跑行程，尤其是地方選舉要到了，丈夫四處幫忙助選，但最主要還是擔心女兒余苑綺病情一直惡化沒有進步。

李亞萍表示，前幾天就發現老公右眼腫起來甚至逐漸看不見、雙眼一邊高一邊低不平衡，差點看不到，且右手跟右腳都抬不起來、抓東西也都抓不到，還好她和兒子及早發現不對勁，盯著余天到醫院檢查。

李亞萍說不捨表示，知道余天是心力交瘁，為女兒晚上也很難睡得安穩，還好提早發現不對勁就醫，檢查後報告顯示，丈夫確實後脖子有2根血管阻塞，腦部也有血塊，現在吃凝血的藥讓血塊慢慢化掉，以後注意任何情況都隨時到醫院去，不然造成更大的中風。