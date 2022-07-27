資深藝人李亞萍昨（26日）出面說明丈夫余天小中風病情，提到二女兒余苑綺（現改名為余泳澐）直腸癌的病況不禁淚崩，李亞萍難過說，余苑綺任何治療、化療方式都沒辦法進行，「現在大小腿比我們一般人的手臂還要細」，就連站立都很吃力，而在余苑綺日前釋出的影片中，明顯看得出她身形消瘦、臉凹陷，大腿就像李亞萍所說的細弱，看了讓人心疼。

李亞萍昨難過指出，余苑綺癌細胞幾乎佈滿全身，呼籲外界幫女兒集氣，希望余苑綺能有更多的時間陪家人和一對年幼的子女，李亞萍淚崩說，余苑綺營養不良，任何治療、化療方式都沒辦法進行，「她現在大、小腿比我們一般人的手臂還要細，就連站立都很吃力，必須要靠嗎啡舒緩疼痛。」

而在余苑綺兩周前（14日）在臉書釋出的影片中，她打起精神努力介紹產品，身穿寬鬆居家服的余苑綺，明顯看得出身形消瘦、臉凹陷，且鎖骨相當明顯，臀部、大腿、甚至到膝蓋都格外細弱，看了讓人心疼不已，不少網友看到新聞後也紛紛留言：「替妳集氣，身體趕快好起來」、「綺綺祝你身體健康」、「苑綺，加油！你真的很勇敢」。

余苑綺身形明顯消瘦。（圖／取材自余苑綺 Chichi臉書）

儘管余苑綺的身體虛弱，但為了一對孩子的教育費，仍強打精神、努力接業配，余苑綺知道自己的醫藥費龐大，她積極賺錢，同時也努力存孩子的教育基金，余苑綺再次展現為母則強，讓人看了都很不捨。