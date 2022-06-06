余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺(現改名余泳澐)，2014年發現罹患直腸癌，當時病程就已到三期，她一度抗癌成功並生下一雙兒女，不料生完第二胎時例行回診，卻發現癌症復發並轉移，如今癌末的她，為了家人及孩子仍努力抗癌中，近日她在臉書貼出代言業配影片，看上去精神跟氣色都不錯，讓人放心不少。

今年39歲的余苑綺，對抗直腸癌已8年，無奈癌症復發了3次並轉移，已是癌末，而她先後歷經70多次化療，因此產生抗藥性，只能改做放射性療法，媽媽李亞萍日前透露她的癌症指數飆到40幾，連站好都有困難，現在還能讓她有動力的，就是賺錢，以應付龐大醫藥費，並且盡可能積攢孩子們的教育費，家人也盡全力幫忙她，唯一的願望就是余苑綺的身體狀況能好些。

余苑綺為業配拍片，近況隨之曝光，臉色看上去還不錯。(取材自余苑綺 Chichi臉書)

如今一家居住在北投的余苑綺，昨天在臉書貼出業配文，隨文附上了一部在自家實測的短片，影片中她帶著女兒一起試用廠商的洗衣球，穿著簡單白色T恤搭配紅色短褲的她，開心與充滿活力的女兒一起洗衣，女兒也乖乖幫著搓洗衣物，母子互動溫馨。

影片中，余苑綺雖然因治療的關係，體重掉到49公斤，看上去確實身形消瘦，但在女兒身旁的她，動作仍相當俐落，充滿活動力，聲音聽著也相當有朝氣，臉色甚至帶點紅潤，狀態還不錯。