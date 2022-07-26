第79屆威尼斯影展今公布入圍名單，由「金鋼狼」休傑克曼主演的新片《The Son》入圍本屆主競賽單元，「甜茶」提摩西夏勒梅主演新片《Bones And All》也入選，兩人將爭奪影帝榮耀；奧斯卡影后凱特布蘭琪憑主演新片《TÁR》，將與主演瑪麗蓮夢露傳記電影《Blonde》的安娜德哈瑪斯爭奪影后寶座。

今年競賽片單未見台片，包括影展常客名導蔡明亮、醞釀新片許久的導演張作驥，僅有已故名導楊德昌的經典電影《獨立時代》入選本屆威尼斯影展的「經典單元」，將由台灣團隊完成4K修復，在8月31日到9月10日登上威尼斯影展舉辦首映。

唯一入選競賽片的亞洲電影是日本名導深田晃司的新片《LOVE LIFE》，電影劇情描述妙子（木村文乃飾）與丈夫二郎（永山絢斗飾）、兒子敬太，原本過著幸福平靜的生活。然而一場悲劇發生後，敬太的生父突然現身，妙子和前夫重逢後開始盡力幫助這位失聰、無家可歸的男人重新振作，卻也打亂了她的家庭與人生。

而由石川慶執導，日本男星妻夫木聰主演的新片《某個男人》入圍本屆威尼斯影展「地平線單元」，該片卡司有日本金像獎影后安藤櫻、窪田正孝、清野菜名及真島秀和。韓國爭議名導金基德的遺作《Call Of God》則被選為觀摩片。