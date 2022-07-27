新冠疫情趨緩，但國內近日接連出現BA.5個案，其中高雄造船廠群聚累計17例確診，新一波疫情將至？臺大醫院感染科醫師李秉穎認為，BA.5雖然可能造成突破性感染，會引起一點點小波瀾，但不至於上升到好幾萬例的大規模疫情。

國內前天（25）新增1萬6921例本土個案，創下今年4月30日以來最低，但昨天（26）就回升到2萬4790例，許多民眾的心情也隨之上下起伏。李秉穎今天接受廣播節目專訪，被問到「台灣疫情過了沒？」他打趣表示「基金有賺有賠」，疫情流行趨勢也會有上有下，絕對不是平滑曲線，就像一個丘陵，上山容易下山難，下山會花比較久一點。

李秉穎指出，台灣的疫情曲線和澳洲、紐西蘭相似，他們大約1到1.5月就上升到最高點，之後3、4個月都還在平緩下降，下降速度蠻慢的，進入平原期，台灣好像也類似這樣。至於台灣本土個案是否還會回升到3萬例以上？他笑答「有可能會，也有可能不會」。

近來Omicron亞型BA.4、BA.5變異株在全球竄升，國內也出現第二起本土社區感染，為高雄造船廠員工，相關個案已累計17例，正在進行基因定序。李秉穎認為，BA.5和其他變異株都是一樣的，再怎麼變大概都是輕症，沒有看到毒性增加的情形，但它會造成突破性感染，可能引發小規模疫情。

李秉穎以美國為例，目前BA.4、BA.5佔確診個案的9成以上，在這兩種變異株出現之前，疫情曲線是一個大波，BA.4、BA.5出現之後，有一個非常小的波，然後就回到平坦，預期BA.4、BA.5在台灣可能會引起一點點小波瀾，但不至於上升到好幾萬例的大規模疫情。

不過李秉穎提醒，每一波疫情大約會有2到3成的人感染，台灣還是有很多沒感染又沒打疫苗的人，尤其秋冬有利於病毒傳染，因此不能預期說這一波過去就完全沒事，未來還可能有其他小規模疫情出現。