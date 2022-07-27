位於高雄哈瑪星的歷史建築「新濱町一丁目連棟紅磚街屋」，為哈瑪星僅存少數的昭和時期街屋，1933年由楊家所建，外牆以清水紅磚構成，圓弧造型的女兒牆上有日出紋裝飾，修復後重現獨特的昭和時期外觀，非常具有歷史特色。

高雄市長陳其邁表示，為了響應「2022臺灣文博會」、「2022台灣設計展」，特別選在哈瑪星開展的《山海商號‧紅磚街屋》將顯現青年設計師進入農村，導入參與式共創設計，汲取社區產業文化底蘊及創意內涵過程，邀請市民朋友一起來歷史建築紅磚街屋見證高雄物產設計新浪潮！

紅磚街屋原為私人建物，但土地產權在日治時期原屬高雄州罹災救助基金所有，戰後由市府接收。當時因屋主長期積欠使用費，訴訟敗訴被要求拆屋還地，淪為法拍物件。高雄市政府文化局考量拍賣後建物若遭拆除改建，將會影響哈瑪星歷史街區景觀風貌，於是在2015年由文化局依文資法行使法拍優先承購權，2016年完成建物所有權移轉後登錄為歷史建築，2020年啟動修復工程，歷時將近2年完成修復。

副市長史哲說明，文化資產需透過多元且彈性的做法才能達到保存目的，進而創造活化再利用的可能。高雄市創下由公部門法拍價購文化資產的罕見創舉！過程歷盡艱辛，為的只是能和民眾共享這一片見證高雄發展歷史的街屋風景，今日「紅磚街屋」修復再現也特別選擇在2022文博會首度對外開放，邀請全國民眾一起來見證哈瑪星發展歷史。

文化局長王文翠指出，《山海商號‧紅磚街屋》重現昭和年代台灣庶民生活，不僅是地方物產設計展，也是物產直賣所，從高雄各地搜羅來自山、海、平原超過300項特色風土物產，可說是「包山包海」，更邀請音樂製作人謝銘祐以滋味與音樂為題舉辦小型音樂會，為活動增添旋律！

文化局說明，紅磚街屋各項期間限定商品和體驗活動8月1日起在「台灣設計設計臺灣」官網的「高雄幣平台」正式限量上網預約開賣，透過註冊高雄幣平台就能選購文博會至設計展期間所有限定商品與活動，高雄幣儲值後市府更將加贈20%的回饋，更是划算。