新竹市前市長林智堅代表民進黨參選桃園市長，卻因涉嫌論文抄襲身陷輿論風暴，24日大動作召開記者會澄清。前立委沈富雄26日表示，他認為林智堅開記者會不是自己做主的，「而是要先問過桃園市長鄭文燦」，更直言「林智堅的政治生命是finish(終結)」。

林智堅在記者會上強調，他的台大碩士論文發想、大綱和寫作在先，中華大學碩士論文的著作權也在先，「碩論是我原創，絕無抄襲」。不過沈富雄在網路節目《少康戰情室》中提問：「林智堅開記者會可以自己做主嗎？」沈富雄認為「我覺得沒有，他起碼要問鄭文燦」，沈富雄更指出，「因為前一天鄭文燦就說，林智堅正在整理資料，馬上要開記者會，所以鄭文燦會知道」。

而記者會中，林智堅在同黨立委鄭運鵬與律師黃帝穎的陪同下，親上火線回應，沈富雄更表示「林智堅的政治生命是finish」，之前媒體人黃暐瀚只敢說林智堅「敗相已露」是太客氣了，沈更對鄭運鵬直言：「對一個政治生命finish的人，你坐在他旁邊，顯然是過度的陪葬，有必要這樣嗎？顯然你的盤算是錯誤的，我覺得你坐在那個位置是錯誤的。」