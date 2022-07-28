湯姆希林（右起）、亞伯拉罕舒赫、莎斯基亞蘿絲達爾3人互動火花精彩。（海鵬提供）

德國當紅男星亞伯拉罕舒赫最近在新作《永別了，柏林》中，飾演男主角湯姆希林的準博士摯友拉布德，是影響全片劇情和扭轉所有人命運的關鍵角色。亞伯拉罕舒赫和湯姆希林不僅片中扮演好友，私下更亦師亦友，亞伯拉罕還曾感謝湯姆激發他演技更上層樓。

令人驚喜的是，演技純熟的亞伯拉罕舒赫，上月也繼湯姆希林之後，以史詩電影《親愛的托瑪士》榮登德國電影獎影帝，使兩人合作的《永別了，柏林》更具看頭。驚人的是，該片改編自希特勒禁書，導演多明尼克葛拉夫為說服亞伯拉罕舒赫參與演出，竟帶他赴禁書作者德國文豪凱斯特納之墓悼念。

亞伯拉罕舒赫剛開始在接到葛拉夫電郵邀他演出時，其實猶豫再三、並未直接回覆。沒想到葛拉夫竟直接再約他，相約在禁書作者德國文豪凱斯特納墳上「面試」，讓他大吃一驚！見面時，葛拉夫不僅講述自己與凱斯特納的認識緣由，以及拍攝該片的想法，更在亞伯拉罕舒赫大受感動下提出參演邀請，終獲首肯。《永別了，柏林》明在台上映。