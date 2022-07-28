前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於民進黨桃園市長參選人林智堅今（28）日對於論文風波發出6000字聲明一事，前民進黨立委郭正亮認為，「只回答這個問題就好：為什麼連錯字都一樣？而且好幾頁幾乎都一樣？」「如果回答得出來，我滿意，我明天開始幫你說好話！」郭更直言，「文字雷同、圖表雷同，就是抄襲，就這麼簡單」，「道德沒有下限到這種程度，還要做什麼市長？丟臉！」

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波持續延燒，他今（28）日發出6000字的「致社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會聲明」，指他愛惜自己的誠信與人格，「比任何人更在乎我的人格和名譽。」

林智堅強調，受限於幾年前個人電腦曾經更換，以至於部分論文寫作資料遺失，以及就學時期使用的台大電子信箱內容已被台大計算機中心刪除，故可能無法更為周全。

前民進黨立委郭正亮今（28）日在《新聞大白話》指出，林智堅（論文）是「涉己事務」，要「取信於民」最簡單就是自己出來面對。他第一次的公開記者會鄭運鵬代說明這麼多，為何林智堅不自己說明？為何不開放記者提問？為何台大審查會林智堅不敢出席？

對於林智堅今日發出6000字的聲明，郭正亮質疑，是不是林智堅自己寫的？這就是不光明磊落。應該就回答民眾最基本的常識問題，不要寫一些有的沒的。

「6000字嚇死人！」郭正亮直言，「只要回答林濁水、民眾最常識的問題就好：為什麼連錯字都一樣？而且好幾頁幾乎都一樣！」就只回答這個問題就好，如果回答得出來，「我滿意，我明天開始幫你說好話！」

郭進一步批評，連錯字都一樣、好幾頁都一樣，民眾直覺的認為這就是抄襲，「這麼簡單的問題，故意迴避不回答」，說一些五四三，說他是用統計方法，說一堆有什麼用？「不要講那些啦，要賣弄名詞我也有啦！康熙字典、社會科學大典我都有，誰不會寫這個！寫這個有什麼用？能證明什麼？」

「文字雷同、圖表雷同，就是抄襲，就這麼簡單」，郭正亮砲轟，連錯字都一樣，還不是抄襲？還好意思說是原創，「道德沒有下限到這種程度，還要做什麼市長？丟臉！」