女星季芹和小5歲王仁甫結婚16年，育有一子一女，是演藝圈恩愛夫妻檔，感情好到共用同個臉書粉專。昨（27日）王仁甫突發文向季芹告白，並PO老婆的比基尼辣照，讓網友被閃得不要不要。

下禮拜四（8/4）是七夕情人節，王仁甫27日在臉書提早慶祝，PO照並寫道：「我為什麼這麼愛季芹！因為她就是這麼美！附上兩張得意之作證明～～芹仁節快樂～～」照片中，季芹戴著墨鏡，身穿橘色長袖連身褲，坐在海邊享受日光浴，一雙修長美腿成為亮點；想不到另一張照片尺度更大，季芹將衣服脫了，露出橘紅色系比基尼，傲人長輩呼之欲出，腹部也沒贅肉，再加上筆直的美腿，完全看不出是兩個孩子的媽。

藝人丁寧看了很羨慕，留言：「我先生只會把我拍成阿婆」，賈永婕則笑虧：「我默默的吐了一下，但是還是感受得到你對季妹妹的愛」，連抗癌女星朱芯儀也留言：「我眼睛快被閃瞎了，太甜了吧」至於網友的反應，同樣熱烈，紛紛誇讚：「身材超好」、「她真的美」、「模範夫妻真的非你們莫屬」、「婚後多年還能這樣告白，羨煞旁人耶，太喜歡你們這對了」。