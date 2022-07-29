將劇場變成泰雅族人居住的自然山林，國家文藝獎得主布拉瑞揚最新作品《己力渡路》，作品名稱靈感源自泰雅族織布機的聲音，也象徵著布拉瑞揚舞團「以自己的力量，走自己的路」的核心精神，今晚在台北首登場。

布拉瑞揚表示，這些年他返回故鄉台東，開始學習自己的文化，「我慢慢地發現，台灣原住民16個族群的文化，有更多更美好的東西可學習，每一年到不同部落的走訪、學習不同的歌謠，對這個舞團來說是重要的，今年我們從泰雅族的織布文化為起點，想像舞者的生命歷程，透過這一條一條的織線，織起每個舞者不同的生命歷程，也透過舞者的腳步，得以一步步繪出泰雅族的遷徙之路。」

布拉瑞揚表示，他盡量不讓舞者想著去揣摩成為泰雅族人，「而是他們在生活的過程裡，將學習到的東西內化，長出自己的東西。」演出將於7月29日至31日在北藝中心大劇院上演，泰雅族金曲歌手雲力思也擔任文化顧問，將在演出裡現聲。