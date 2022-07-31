民進黨桃園市長參選人林智堅涉碩士論文抄襲，民進黨台北市議員王世堅卻表示，論文是品格問題、球場是能力問題，呼籲林「不要挑戰社會的智慧」；而民進黨立委高嘉瑜則表示，林智堅論文案和新竹棒球場爭議恐釀年底北北基桃竹「一屍五命」。國民黨前台北市議員羅智強表示，高嘉瑜「一屍五命」只是講出實話，卻變成第一個倒楣的人；而王世堅的真話，可說很不容易。

羅智強30日在臉書貼文表示，他肯定王世堅的真話。王世堅說，各界對林智堅是否抄襲已有共識，論文是品格問題、球場是能力問題，呼籲林智堅「不要挑戰社會的智慧。」高嘉瑜「一屍五命」只是講出實話，卻變成第一個倒楣的人。這是忠言逆耳，但他想民進黨還是聽不進去。

羅智強接著表示，要為了一個林智堅，去傷害台大，傷催毀台灣的學術倫理，這是蔡英文的選擇。但民進黨其他人，都無動於衷嗎？在民進黨今日「信讒不信諫」的文化下，王世堅的真話，很不容易。

網友紛紛表示，「肯定王世堅、肯定高嘉瑜，正道的力量 是不應該分藍綠的」、「直爽的王議員真的很讓人喜歡」、「民進黨官員向堅哥看齊吧」、「堅哥一直是民進黨的清流，能說出實話不簡單，一直很欣賞堅哥維持對的立場。希望堅哥不會被刁難」、「以前是問世堅，愛情啊…現在是問智堅，論文啊」。