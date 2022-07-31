每個人都想要一段美好的愛情，但是其中分寸該如何拿捏是一門高深的學問，距離太遠，感情不易升溫，反而顯得生疏；關係太親密，經常形影不離，時間久了就容易厭煩。對此，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座談戀愛很理智，對於另一半一往情深，但懂得給予空間，不會苦苦糾纏；一旦被逼急了，反而關係會漸行漸遠。

▍雙子座

雙子座嚮往自由，不喜歡被控制，陷入愛情時依舊渴望有自己的空間，因此經常和另一半保持若即若離的關係。他們深信，距離也是一種美，兩個人過於黏膩反而容易發生衝突，拉開距離則會有久別勝新婚的感覺。

▍射手座

射手座一生都在探究新的事物，對他們來說，戀愛如果是錦上添花，那再好不過了；若是一種約束，就會將他們越推越遠。要想抓住射手座的心，千萬不要試圖控制他，而是像放風箏一樣，讓他翱翔天地之間，只要握緊手上的風箏線，他的羈絆還是屬於你。

▍水瓶座

水瓶座可以容納許多不同領域的觀點，任何天馬行空的話題他們都能游刃有餘，談戀愛同樣如此，他們希望和另一半能夠自由的相處，不要刻意糾纏在一起，需要的時候可以互相依偎，但其餘時間依舊保持獨立自主性。水瓶最忌諱不給彼此喘息的機會，讓不理智的愛毀了這份美好，這會讓他們下意識想逃離。