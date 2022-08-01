民進黨桃園市長參選人林智堅陷「論文門」及「球場門」風暴，針對「換堅」的傳聞，林智堅表示，「換堅」是國民黨製造的假議題，想製造民進黨內部矛盾，但不會得逞。民進黨前立委郭正亮認為，除非林智堅的民調大跌，否則不會「換堅」。

針對民進黨有沒有可能「換堅」？郭正亮31日在政論節目《少康戰情室》中認為，除非林智堅的民調明顯變化，目前他們認為沒有要「換堅」；總統府也放出一個新聞，說想一想國民黨「換柱」的後果，認為黨內會因此大分裂。

郭正亮接著表示，民進黨立委鄭運鵬都已經去掛名林智堅競選團隊總幹事，所以鄭運鵬也不想選了，他可能覺得這樣選也不會上，不如就硬挺到底；除非林智堅的民調大跌，可是林的民調不是因為論文門而下跌，是因為新竹市棒球場，該球場的傷害最大。

郭正亮指出，民進黨台北市議員王世堅說「論文是品格問題，球場是能力問題」，其實大部分選民還是在乎能力，因為有寫論文經驗的人不多，未來林智堅若被換掉，那是因為新竹的「業力引爆」，各種案件被人家抖出來。