模特兒出身的港星謝熙婷（Cammi，原名謝芷蕙）演藝事業比花邊新聞還豐富，她過去和陳冠希有過一段情，曾自曝第一次性經驗是16歲時與陳冠希發生關係，對方可說是她第一個男人，謝熙婷近年則積極經營社群媒體，不吝嗇曬辣照的她，就分享挖洞上衣照，但卻冒出不合常理的「高低胸」。

27歲謝熙婷早年外型清秀，頂著「陳冠希早年女友」頭銜走紅，近年她的外貌不斷變化，擁精緻巴掌臉、一雙大眼睛和不科學的傲人上圍，儘管謝熙婷五官和身材被酸「網紅化」，但她仍相當做自己，不吝嗇在網上分享生活日常，謝熙婷日前就在小紅書曬出吃高檔餐廳美照，她辣穿挖洞上衣，在鎖骨、胸上、胸下和腰間都有挖洞，白嫩美肌若隱若現，但卻冒出不合常理的「高低胸」。

謝熙婷被酸P到「高低胸」。（圖／取材自小紅書）

謝熙婷不科學的高低胸立刻引發網熱議：「P到一高一低」、「你的胸也太好笑了吧」、「P完竟然覺得沒問題」、「為什麼胸部有點奇怪」、「胸部已經歪了」、「以為是AI」，留言充滿不少質疑評論。

謝熙婷近年雖淡出演藝圈，改專心經營社群網站，但一舉一動仍備受矚目，就連她去年11月大動作宣布改名，從謝芷蕙改為謝熙婷，有人就好奇她是否只改藝名，對此，謝熙婷則表示，是包含身分證等全都改了，而且改名是請示過大師才做的決定。