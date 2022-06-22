當年以俊俏外型與精湛演技風靡華人影壇的男星陳冠希(Edison)，因捲入豔照門風波而暫退演藝圈，之後轉向經營潮牌服飾，如今41歲的他已成家當爸，這幾年都定居在美國，陳冠希不時會在社群分享家庭生活及日常，昨天(6/21)他分享了一張照片，竟是對著裸女畫像做出「襲胸」的動作，讓網友不禁虧他「男兒本色」，要他身為明星不要這樣。

陳冠希這些年已轉換跑道，幾乎沒有影視作品，反倒在潮流圈發展得如魚得水，同時感情方面也開花結果，他情定大陸超模秦舒培，兩人在2017年結婚，生了女兒Alaia，當爸的陳冠希將多數心思都放在家庭上，一方面樂當「女兒傻瓜」，另一方面則繼續投資潮流圈，先前推出個人NFT，3天就進帳1.4億台幣，生活富裕。

陳冠希貼出對裸女圖襲胸照，引發兩極評論。(翻攝自edcee3000 IG)

陳冠希當年因不雅照風波重創演藝事業，雖然之後復出，但已回不去當年榮景，他也減少了螢光幕前的工作，多數時間拿來發展個人潮牌，也經常分享與潮流及藝術相關的消息，近期傳出，雖然疫情仍嚴重，但他帶著全家人飛日本的消息，昨天他還在IG貼出一張在街頭拍的照片，只見牆面上畫了一幅裸女圖，畫中女人敞開衣服裸著胸，陳冠希則將手放在裸女胸上並笑望鏡頭，寫下：「誰出價？」，畫面頗為大膽。

眾人看了這張陳冠希襲胸照，意見呈現兩極化，有人覺得風趣，直呼「男兒本色」、「希哥還是這樣」、「男人至死是少年」，但也有人看了照片覺得不太舒服，留言「我沒有喜歡他也不討厭，只不過我覺得他的舉動很奇怪」、「讓小孩看到了不好吧」、「你是明星拜託不要這樣」。