在這個弱肉強食的社會中，個性溫和有助於左右逢源，不過該有的底線和骨氣也必須捍衛到底，這樣才能不被欺凌。《搜狐網》運勢專欄就點名3星座總是與人為善，且脾氣溫和好說話，唯獨底線不容觸碰。

▍天秤座

天秤座個性溫和，和別人相處時也懂得遮掩鋒芒，不會強出頭，並且溫暖的對待所有人，即便與人發生矛盾也會用溫和的方式解決，不輕易產生隔閡。不過這其實是他們營造出來的假象，實則骨子裡很有手段，他們不會主動惹事，但是也不怕事，一旦有人觸碰到自己的底線，天秤座就會立刻展開反擊，讓人不敢肆無忌憚的欺負到他頭上來。

▍處女座

處女座脾氣溫和，做事中規中矩，大部分的時候都能做到圓滑相處，但真正與他們深刻交流過的人都知道，處女座只是表面好相處，實際上相當有主見，且極具城府，雖然這並非是他們的本意，只是習慣性的建立起保護機制，一旦有人觸碰到底線就會立刻反擊，展現最強勢的一面，讓對方吃不完兜著走，同時避免自己受到傷害。

▍雙子座

雙子座平時總是一副嘻嘻哈哈的模樣，加上脾氣溫和、包容力強，且待人真誠，在團體中很受歡迎，彷彿沒有任何攻擊力，但其實他們雖然好相處，一旦底線被觸碰就會卸下好好先生或是好好小姐的面具，不惜和人好好爭辯一番，也不介意讓對方看見自己凶狠的一面，教對方什麼是做人的道理。