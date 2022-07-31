每個人的個性都不一樣，以些人較為內向、低調，不喜歡惹事生非，就算遇到刁難也會忍氣吞聲，選擇息事寧人；但也有人只要脾氣一上來，就必須全部發洩，才能一解心頭之恨。命理網站「星座上上簽」分享，天蠍座、水瓶座和處女座的女生脾氣很硬，發起火來連男生都會感到害怕。

1、天蠍座

還沒和天蠍女相處的時候，會覺得她們性格高傲冷淡，但其實她們的脾氣來得很快，在感情中因為過於敏感，火氣更是說來就來，脾氣大到讓經歷過的人回想起來都還會害怕，天蠍女擁有強勢驕傲的女王氣場，很少妥協讓步，非常愛逞強。

2、水瓶座

水瓶女不是會突然爆發的類型，她們個性寬容大方，不愛斤斤計較，表面上看起來溫和，心裡卻誰都不服，對大部分的人都不抱有任何感情；雖然水瓶女平時不會主動惹事，但當麻煩找上門時，就會跌破眾人眼鏡，絕情起來比男生還要狠。

3、處女座

處女女的自控能力很強，比起對別人狠，她們反而是對自己更狠，總是嚴格要求自己，連男生都相當佩服，然而這種長期的壓力，導致處女女的脾氣也不是很好，尤其和她們相處久了以後就會發現，處女女完美的一面都不是展現給熟人看的。