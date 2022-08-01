許多大學生會趁著暑假期間考取汽車駕照，但因為緊張再加上駕駛技術不精，時常發生讓人啼笑皆非的狀況。一名網友日前分享在駕訓班直擊學員開上安全島的畫面，直說腦海中不斷浮現洗腦旋律，「完了～完了～完了～芭比Q了」讓其他網友看了深有同感，各自秀出自己過去駕訓失控的照片，笑說「還以為看到我自己」。

原PO在臉書社團《爆料公社》中發文，照片拍攝地點位於某個駕訓班，畫面正中間一輛白色駕訓車在練習「S型曲線進退」時，因為不明原因失控衝出道路，幾乎整輛車都開上安全島，一旁還有一名男子疑似是駕訓教練，正對著車窗裡的學員講話，讓原PO看了忍不住笑說，心裡突然響起一段旋律，「完了～完了～完了～芭比Q了」。

這張駕訓班「出事了」的照片，意外在網路上引起眾多網友共鳴，不少人留言分享自己曾發生過的崩潰經歷，「想當初在練S型倒車時，教練教了我一下，叫我自己練習就跑去吃便當了，我不知道怎麼開的，就像照片一樣卡上去了，其他教練趕緊圍過來問：妳的教練呢？我指了指正在涼亭下吃便當的教練，後來一群教練合力把車扛下來，從此以後上課時間教練都乖乖坐在副駕看我開車」。

還有人分享駕訓時發生車禍的慘況，照片中白色駕訓車左邊車頭燈撞上路邊橘色的柱子，當事人笑說，「不知道為什麼啊，開進來柱子就移動到面前了」。

網友分享自己學開車時發生的交通事故，笑說「開進來柱子就移動到面前了」。（圖／取自爆料公社）

另外有網友秀出一張照片，拍攝的視角由室內往室外，只差一點點教練車就要衝破紗門，讓分享照片的網友嚇壞，「還有辦公室有牆壁…當時我害怕極了！」

駕訓車緊急停在門口，再晚一秒就會直接撞上牆。（圖／取自爆料公社）

一連串精彩的留言和經驗分享，讓許多人看了忍不住嘴角失守，「我好像看到了自己」、「還以為是自己以前被偷拍」、「想當年我在駕訓班時各種警報響起，大家就知道我又來了」、「原來我的開車技術還算不錯」、「這才是駕訓班呀」、「真的相信有人駕照是雞腿換來的」。