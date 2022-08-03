美國眾議院議長裴洛西來台，在飯店門口遇上有人抗議的狀況，對此，文化部長李永得今日接受網路節目主持人王時齊訪問時，被問到對抗議事件的看法，他表示，「任何民主國家一定會有不同的聲音。」
李永得表示，台灣在國際上會受到重視，是因為台灣人堅持自由和民主，並對抗專制、霸凌他人的政權，「因此國際上民主國家都對台灣很肯定，但中國在台灣也長期培養了一些『友中勢力』，不過這一定是少數。」
美國眾議院議長裴洛西來台，在飯店門口遇上有人抗議的狀況，對此，文化部長李永得今日接受網路節目主持人王時齊訪問時，被問到對抗議事件的看法，他表示，「任何民主國家一定會有不同的聲音。」
李永得表示，台灣在國際上會受到重視，是因為台灣人堅持自由和民主，並對抗專制、霸凌他人的政權，「因此國際上民主國家都對台灣很肯定，但中國在台灣也長期培養了一些『友中勢力』，不過這一定是少數。」
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