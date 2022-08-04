知名YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」團員之一，因擁有精緻的混血臉孔與超火辣的魔鬼身材，加上神似鐵肺歌后鄧子棋的五官，讓她有了「小鄧子棋」的封號，也在網路上累積不少死忠粉絲。而目前人在泰國度假的她，雖被網路上瘋傳她曾「做過酒店小姐」一事惹得大動肝火，但今（3）日稍早仍曬出影片與粉絲們互動，只是沒想到原本想分享妝前妝後差別的她，卻因火辣的穿搭再度令網友們全歪樓。

蕾菈稍早於個人IG上PO文分享「這次妝前後有差了吧！」接著表示「來泰國把台灣不敢穿的衣服都穿了」。影片中，只見她穿著一件胸口只有兩片布遮擋重要部位的交叉綁帶上衣，飽滿的雙峰曲線因此一覽無遺，加上精緻的妝容，電得網友看了直呼「我只看到衣服」、「我只看到後面的升起了」、「妝前妝後沒差呀，有差的就是前面有遮布跟沒遮布而已」、「沒什麼差！一樣美啊」、「妝前妝後，後面的興奮度有差」、「沒差，感覺一開始就很美了，我現在才感覺到，做完奶的差別，真的美」、「八字的部份嗎？」吸引超過萬人按讚。

事實上，蕾菈在年初時曾在個人IG上透露，自己雖擁有飽滿上圍，但在生產完她就跟許多產後的媽媽們一樣，對於自己萎縮又下垂的胸部感到相當難受，因此她在諮詢多家醫美後才決定重建乳房，如今蕾菈不僅重拾自信，大方又正面的態度也獲得網友讚賞。