U12世界少棒錦標賽現正於台南舉行，其中南非隊捕手格里本諾（Kyle Owen Griebenow）因在場邊跳舞而爆紅，讓台南市長黃偉哲再次大讚，他的笑容跟舞技「真的太可愛！」

黃偉哲昨（3日）發文指出，適逢各隊休賽日，除了盡地主之誼帶小將們享用安平豆花、蝦捲，市府團隊也送上美味的台南蜜餞、章成麥芽餅，鳳梨酥跟花生糖，「絕對不能虧待各國小球員！」

最後黃偉哲指出，4日開始是U12超級循環賽，「除了交流球技，也增進國際友誼」。他更預祝大家「都能在台南有個美好的少棒賽體驗！」