全家與永續時尚品牌FYNE聯名，推出100％永續循環服飾。（全家提供）

環保永續議題當道，超商也列出不少環保新招，鼓勵民眾重複使用。好比7-11首創「OPEN iECO循環杯還杯機」，整合寶特瓶與電池回收；全家則推無限循環服飾，即日起自有品牌FamilyMart Collection與永續時尚品牌FYNE聯名，推6款來自再生材質且100％可回收的服裝，讓民眾從衣著穿搭就能響應環保。

7-11耗時超過一年，投資金額破千萬，運用智慧科技自建「循環經濟資源回收機」，整合寶特瓶與電池回收，機台可同時回收PET寶特瓶、乾電池，透過光學辨識感應，簡易操作可快速回收，還可獲得門市購物金回饋，回收之塑料更將透過專利技術再製，回到7-11門市販售，架構可持續發展的永續生態圈。首台設置於統一企業集團亞洲第一萬店「亞萬門市」，自7月11日起正式開放給民眾使用，2週已回收超過5178瓶寶特瓶、2503顆電池，將環保回收觀念深耕在地社區。

全家先前透過Let’s café永續杯循環站積極推動循環杯，目前已於雙北106店佈建完成。近期與FYNE聯名，於自有電商平台全家行動購、會員APP全＋1商城，獨家推出6款簡單的夏日必備單品，讓環保與時尚不再衝突。FYNE X FamilyMart聯名系列，包含男女T-shirt、男女短褲、Polo衫、罩衫，每款商品皆加入永續循環logo。選用親柔舒適、吸濕快乾的面料，從線材、鈕扣到衣材都100％可回收，同步運用可分解的包材包裝。本次推出的FMC永續織品系列，與太陽能發電量大於本身耗電量之工廠合作，將碳排量降低趨近於零，能省下30％熱能及70％水資源。