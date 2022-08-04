日本寫真界近年流行童顏女優，多半可愛外表下有著勁爆好身材，南みゆか便是新生代的童顏代表之一。16歲的她去年加入偶像女團OS☆K，同年11月拍攝個人寫真集出道，秀出G罩杯好身材，受到讀者歡迎，作為女高中生的她，身體仍在發育階段，IG經常曬出美麗好風景，可預料未來身材勢必無可限量。
南みゆか近來推出新寫真集，刊出她白嫩柔美的曼妙身姿。可見她在IG為作品宣傳，釋出一張張美圖為作品預熱，臉蛋極為上相，能夠駕馭多種拍攝主題，無論是海邊火辣型、室內暗黑型、清純可愛型等，在南みゆか詮釋下都可消化過後，善用形象百變優勢，性感又不失青春擺出恰當的姿勢，狙擊讀者的心。
由於南みゆか定位是女團身分，在她IG首篇貼文穿著俏皮打歌服，頂著招牌齊瀏海、一雙眼睛生動水靈，一身粉嫩打歌服，配上年輕的水嫩女性肌膚，全身有一股非常清新的少女感，後來她同年11月拍攝寫真後，IG風格開始PO出多張比基尼的照片，身上的衣服越穿是越少，不過當她合體女團又會穿回衣服。
在她過去拍過的性感寫真照中，有一張她悄悄坐在家中木質地板，穿著白色細肩帶上衣，底下卻玩起「下衣失蹤」風格，身體向前彎碰到腳踝，動作看似簡單好做，但仍需要身體有柔軟度，可見到Ｇ級內容物見客，配上清純可愛的甜美笑容，還有可預期的發育身材亮點，她也因此被視為寫真界的明日之星。
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