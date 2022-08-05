台南台鋼獵鷹飛往澎湖參與為期5天的媽宮盃，5日冠軍賽力退健行科大奪下冠軍，藉由媽宮盃磨練新血及團隊整合，總教練劉孟竹表示，「盼能幫助菜鳥球員從學生籃球到職業舞台『無縫接軌』，所以國內聯賽或盃賽，只要實力有一定的水平，都會參加。」

這次台鋼獵鷹6名新血首亮相，包含季後簽下的李漢昇、呂冠霆、胡凱翔，以及7月選秀會補進谷毛唯嘉、韓杰諭，「黃金世代」禁區戰將吳岱豪，澎湖媽宮盃是獵鷹純本土陣容打的第一個盃賽。

經過五天五連戰賽事，台鋼獵鷹展現初步磨合成效，總教練劉孟竹坦言：「已有三個月沒有打比賽，加上這次陣容有一半都是新成員，第一戰都還在熟悉彼此，這五戰下來看到他們有打出平時訓練的內容，算是達成此趟參賽的目的，凝聚球隊的向心力，老少球員合力把戰績拉起來。」

劉孟竹教練也對兩位「職業菜鳥」讚譽有佳，「這幾天私下獵鷹學長們都讚谷毛唯嘉已有職業選手的身手及成熟的想法，大頭(韓杰諭)首戰後我不斷鼓勵他，後面都有把握上場機會且更勇於出手。」

結束媽宮盃之後，台鋼獵鷹團隊先以身體修復為主，總經理錢韋成也率先表示下周將公布新洋將，「成軍首年成立較晚，物色外援的時間也較短，今年休賽季已相中可用之兵，且下周就會對外宣布，這位『高塔』將大幅提升獵鷹禁區戰力。」