郭靜今辦發片記者會，好友鼓鼓現身力挺。（羅永銘攝）

郭靜今（5日）迎接42歲生日推出全新EP《So Lucky》，同時宣佈將於11月12日在國際會議中心舉辦演唱會；她近來不只演藝事業好事頻傳，連經營的副業滷味店也準備拓店，但感情卻毫無進展，自稱已單身7年的她透露，3年前就不再許願新對象出現，認為「1個人也可以過得很好」。

郭靜許願所有人健康平安，其次則是賺大錢，「隨著年齡增長，願望都會趨於實際」；日前剛過七夕情人節，她與美甲師、美容師一同度過，「就是做漂亮指甲和做臉，還去看了一隻浪浪，之前發現他後腿有一點感染、走路很不穩，趕緊帶他去看醫生」。不只情人節沒另一半陪，連今天生日也是在工作中度過，想透過相親覓得另一半？郭靜並不排斥，笑說：「不要先告訴我是相親，因為一告訴我是相親的場合，就會比較拘謹。」

她的新歌〈So Lucky〉邀請鼓鼓（呂思緯）合唱，鼓鼓今現身記者會力挺，她則大讚鼓鼓凍齡孩子氣，至於她自己的凍齡祕訣？郭靜笑稱自己「吃防腐劑」，表示：「隨時保持愉快心情，不要讓煩惱停留在身上太久。」