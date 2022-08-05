美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共隨即在台灣周遭進行包圍式軍演，並發射多枚東風彈道飛彈，台海緊張局勢日趨緊張。資深媒體人單厚之表示，這凸顯民進黨政府除了「口水保台」之外，拿不出任何具體有效的對策，是很傷的。

單厚之4日在《美麗島電子報》撰文表示，民進黨一貫擅長操作「抗中保台」，但這次卻格外低調、克制，顯然總統蔡英文也未必希望裴洛西訪台。但今天任由共軍演習、射導彈卻束手無策的處境，反而凸顯民進黨政府除了「口水保台」之外，拿不出任何具體有效的對策，其實也是很傷的。

單厚之接著指出，年底大選畢竟是地方選舉，國民黨參選人也沒有太過親中、媚中的紀錄，想要硬把這場選舉打成「親中賣台」與「抗中保台」的決戰，恐怕有不小的難度。況且以蔡英文和民進黨對裴洛西來訪的反應，也未必願意繼續炒這個議題。

單厚之認為，台灣「抗中保台」大多是建立在大陸文攻及美國力挺的前提下。但如今「現狀」已經改變，炒作「抗中保台」不再是不需成本、穩賺不賠的生意，即便民進黨想要炒作兩岸牌，效果也會大打折扣。

單厚之點出，裴洛西訪台最直接的影響，蓋過了台灣所有的政治議題，讓原本身陷「論文門」的桃園市長參選人林智堅得以有喘息的機會。但林智堅接下來還有中選會的登記、台大審查兩關要過，「論文門」必然會被重新炒熱，藍軍和好事者也絕對不可能放過他。