美國眾議長裴洛西訪台後，共軍4日在台灣周邊海空域進行實彈射擊。日本防衛省4日晚間表示，共軍4枚東風系列導彈飛越台灣本島上空，消息傳出後，有人質疑台灣為何沒空襲警報？國防部4日稱，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害。針對國防部知道對岸發射東風，第一時間為何不公布？前民進黨立委郭正亮認為，可能是怕民眾恐慌，因為老百姓沒有這種經驗。

針為日本第一時間公布共軍發射的東風軌跡圖，台灣則是日本講了才說？郭正亮5日在政論節目《新聞大白話》表示，說實在的，我們是完全沒有這經驗，日本則歷經北韓發射飛彈飛越領土很多次，大概就建立了制度，只要一有準確訊息，就公布訊息，而且非常快，連路徑、彈著點也公布了。結果我們國防部說，會讓對岸算出我們的機密，那日本怎麼不怕呢？這恐怕是基本的測量能力，而且距離台灣近，台灣的樂山雷達也比日本更精準，重點是它要不要公布。

郭正亮指出，國防部的新聞稿稱，東風飛彈射到大氣層外，這就要討論了，據他了解，東風15B發射的高度可能超過120公里，「愛國者三型」反彈道飛彈防禦系統最高攔到30幾公里，也攔截不到，要等東風飛彈掉到30幾公里， 才有可能攔截，因此，沒有攔截還可以理解。

郭正亮認為，重點是國防部知道對岸發射了，要不要公布？至於不公布的理由，他猜測，是怕民眾恐慌，因老百姓沒有經驗，不能假設每個人會跑去小琉球「看風景」，畢竟這只是部分民眾，很多民眾還是會怕。他也建議，立法院開議之後，應該針對這件事訂個規範。