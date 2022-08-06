32歲香港男星林作過去曾和「十優港姐」麥明詩交往，他過去是香港大學法學碩士，2020年起轉行賣保險，先前漫威電影《黑豹》男主角過世，他借用查德威克鮑斯曼的照片賣保險，呼籲大家注意大腸癌，引發兩極評論。最近他又有新話題，在IG標註了女友裕美，並轉發性生活頻率跟罹患心臟病有關的新聞，自曝性生活不夠量。

林作早年得到法學碩士文憑畢業，一度是執業的大律師，2015年曾參選卻槓龜，2016年他宣布和麥明詩分手，之後他便多次攻擊暗諷舊愛，稱「某些人假仁假義」，又稱她身材外貌不及現任女友裕美好，讓不少網友都認為曾和林作交往是學霸港姐麥明詩人生中的最大汙點，而麥明詩總不正面回應，懶得與之起舞。

林作轉發新聞標註裕美，自稱性生活不滿足。（圖／翻攝自jolamchok IG）

近年來林作話題不斷，先是挨轟用查德威克鮑斯曼過世的消息賣保險，最近MIRROR演唱會出事，林作又發文想替恐下半身癱瘓的舞者阿MO討公道，並趁機再度宣傳保險，「我希望有買，雖然作為舞蹈者可能比較難買」。而近日，他又轉發健康訊息，報導指出性生活頻率高有助於降低死亡的可能性，他還大方標註女友裕美，爆粗口說：「看到了沒？！你媽的」。

據《香港01》報導，林作受訪承認和女友性生活不協調，稱女方有性冷感，自己需求量大，但女友無法滿足他，消息曝光後林作又多次標註女友，但裕美依舊冷處理，不回應他，網友虧：「您自己不是應該檢討一下」、「可能讓她不開心吧」、「證明你吸引不到或滿足不了她囉」，而林作昨(7日)又繼續嗆女友說：「有種你就繼續不回應」。