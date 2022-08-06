北市1名人夫因不滿老婆當直播主後，多次和不同男性外出飲酒，於社交媒體上傳遭不明男性「種草莓」之照片，某次老婆還傳訊息問他：「上次…有射一點在裡面嗎？」，人夫認為自己遭綠，怒告老婆侵害配偶權，要求賠償100萬元，但台北地院法官依證據不足判人夫敗訴。

據判決書指出，1名人夫於106年2月結婚，育有1子，因家庭生活開銷較大，老婆開始當起直播主，以化妝為主題經營網路直播，改善家中經濟環境，未料老婆於107年起，多次以需要直播場地為由，住進男性友人「漢斯」家中，還與「漢斯」多次摟抱合照。老婆還藉公司聚餐名義，於108年12月與多位不知名男性出外飲酒，並依靠不同男子、相互摟抱，拍下合照。

人夫指控，老婆於109年時和男粉絲單獨外出約會，和多位男子互傳曖昧對話，且人夫發現，老婆在社群媒體中上傳1張，左頸遭不明男性「種草莓」之照片，某天更無故傳訊息給人夫：「上次…有射一點在裡面嗎？」人夫認為老婆與不明男子未配戴保險套發生性行為，無可忍怒告老婆侵害配偶權，要求對方賠償100萬元精神撫慰金。

老婆辯稱，「漢斯」為相識10餘年的同志密友，2人絕無任何曖昧關係，參與公司聚餐，屬於正常社交，絕無不軌，而先前她上傳有吻痕的照片，實際上只是陰影。她詢問人夫「你上次…有射一點在裡面嗎？」是因為人夫先前違反她意願而性交，事後才會詢問。老婆表示她婚後從未與他人發生性行為。

法官認為人夫僅指控對方擁抱「生理男性」，令他感到不舒服，但依老婆與漢斯的交情，擁抱並非無法容忍之踰矩情事，故不構成侵害配偶權。且根據老婆與人夫聊天紀錄可見，夫妻2人雖然感情不睦，仍偶有行房，老婆事後向人夫確認曾否射精在體內，以確認有無可能受孕，亦屬合理。故法官依證據不足，判人夫敗訴，可上訴。