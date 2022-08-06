董至成號召多名藝人一同參與公益活動。（粘耿豪攝）

董至成今（6日）號召唐玲、謝忻、趙正平、徐小可、白吉勝等多位藝人參與毛小孩公益活動，他正在拍《機智校園生活》要拍到過年，直說時間幾乎被綁住，還對戲劇新人謝忻說：「有時間睡就趕快睡吧！」父親節將如何度過？他說：「看我兒子會不會打來啊。」

董至成有在拍抖音，認為大陸3、5年應不會開放台灣觀光，所以介紹像車輪餅、蚵仔煎等美食，聽聞炎亞綸連吃義大利麵都出事，不擔心沾染政治味？他淡定說：「成功就成功，不成功就不成功。」他拍美食影片不怕有「職災」，因為一有空檔就運動打羽球，曾碰過光良、劉若英、田馥甄等藝人，「蠻有趣的，現在打羽球的人很熱血。」透露光良球技還可以。

董至成前年結束21年婚姻，現在一周大概見兒子2次，他說兒子已17歲，前妻有意之後讓兒子出國讀書，所以目前先在台灣讀國際私校，不過一學期學費高達30萬，一年就60萬，額外學雜費還另計，自嘲「都要賣腎了」。

他不排斥再談戀愛，對於擇偶條件，他說現在對顏值不要求，但年齡不能超過40歲，「我都55歲了還姊弟戀！」希望未來的另一半是圈外人，最好能照顧他，還要有些醫學常識，他坦言沒打算再婚，但如果感情昇華到對方想婚，他搞不好會配合。