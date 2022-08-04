曲艾玲對澎湖美景讚不絕口。（艾迪昇傳播提供）

曲艾玲在澎湖海上展露姣好身材。（艾迪昇傳播提供）

曲艾玲(右)把在外1個月曬成黑炭的兒子毛毛接回家。（艾迪昇傳播提供）

曲艾玲10多年前曾在澎湖拍攝偶像劇《菊島之戀》飾演老闆娘，對當地美景難以忘懷，直至今年才2次踏上澎湖，大讚：「就像到國外度假一樣，海水和沙灘都好美。」不過她日前遊澎湖的原因叫人莞爾，她到澎湖是要把在外磨練1個多月的兒子「毛毛」接回家。

曲艾玲在暑假之前，就幫12歲的兒子「毛毛」報名2個活動，先到彰化山區訓練網球再到澎湖學浮潛等水上活動，要讓從未獨自在外生活的他，好好磨練「轉大人」。

毛毛行前老神在在，直到出發前一天得知山區沒有網路、宿舍冷氣限時開放、衣服要自己搓洗，才緊張問曲艾玲：「媽媽妳真的要把我送到一個沒有wifi的地方嗎？」曲艾玲表示，現在小孩都過得太爽，沒冷氣、沒網路就好像沒辦法生活，趁這次機會讓他體驗一下回歸簡單自然的快樂。

由於第一次離家，難免狀況連連，一天晚上練球完，宿舍晚間卻停水不能洗澡，毛毛急忙打電話求救，曲艾玲哭笑不得回他：「你打給我幹嘛？我是能幫你接水嗎？你要自己想辦法啊！」念歸念，曲艾玲還是給兒子幾個變通建議，要他試著解決問題。

曲艾玲欣慰表示，經過1整個月「類當兵」磨練，毛毛成長不少，甚至被蚊蟲咬滿腿也不以為意，以前在家把髒衣服丟給老媽，現在在營隊竟還會幫同伴手洗衣服。

山區網球營一結束，曲艾玲又把毛毛丟到澎湖學浮潛、到無人島體驗生活，曲艾玲靈機一動，乾脆安排個四天澎湖假期，順便把「流浪」在外一個多月的兒子接回家。

4天假期，曲艾玲玩水、參與漁夫捕魚蝦、船上等待夕陽，玩得不亦樂乎，她想給澎湖政府鼓鼓掌，大讚基礎設備都做得很健全，「澎湖除了海上活動豐富，還有陸地眷村風情，有文化、有美景還有美食，重要觀光元素都有了」。

她對澎湖流連忘返，4天的澎湖之旅，中間卻卡到一場主持活動，她來回飛奔台澎兩地，她說：「要是其他地方，我就不會這麼費工夫，但因為澎湖太美，我不想就這樣錯過。」有朋友鼓吹她乾脆組團當導遊，她也樂的說：「沒問題，就算下個月再去，我也OK。」