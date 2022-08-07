新北市一名已婚男子出軌，與女網友相約性交，拍下多張裸照，葉妻瀏覽丈夫的手機，意外看到滿滿的裸照與鹹濕對話，才驚覺丈夫外遇，憤而向該女網友興訟問罪。新北地院審結，判該女須賠償14萬元。可上訴。

判決書指出，葉妻主張於2019年間與丈夫結婚，婚後育有1子，婚姻生活美滿，但去年1月間，她無意間瀏覽丈夫的手機相簿，驚見丈夫與王姓女子裸身牽手與擁抱的照片，且兩人的對話也極盡鹹濕，讓她精神大受打擊。

葉妻控訴，她發現後立即要求丈夫停止不當關係，也傳訊要求王女別再打擾丈夫，但同年底，她再次目擊丈夫傳訊，「盡量把我當洩慾的對象」、「星期二我一定讓你癱軟」，王女則回應，「請你不要舔我」、「你想我就會自己來找我」等語，均已嚴重侵害她的配偶權，故向王女求償70萬元。

對此，王女辯稱，她曾向葉妻道歉，且她僅於2021年11月至2022年2月間有與葉男聯絡，損害葉妻的配偶權情形甚微，她仍須扶養1名3歲幼兒，稱葉妻請求的賠償金額實在過高。

新北地院審結，認定葉男透過社群平台推特認識王女，兩人多次進出旅館且拍下親密照片為事實，葉妻請求賠償金有理，審酌後，判王女要賠葉妻14萬元為合理。可上訴。