新北市一名已婚男子與女舞蹈老師發生婚外情，透過通訊軟體聯繫，直到元配意外目擊丈夫的訊息，兩人的姦情才見光。新北地院審結，判2人要連帶賠償元配20萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與丈夫自2017年10月間結婚，育有2名子女，但2020年底丈夫的性格丕變，不再給她家用生活費，她去年無意間查看丈夫的通訊軟體App與手機訊息等，才發現丈夫出軌多時，與另名張姓女子搭上線，丈夫也坦承有與張女發生性行為。

元配控訴，張女明知她丈夫已婚，卻仍與其發生親暱互動，而丈夫未謹守配偶的忠貞義務，兩人的行為已經不法侵害她的婚姻幸福美滿，情節重大，故依法向2人請求連帶賠償100萬元。

對此，張女辯稱，與男方僅是玩遊戲認識的網友，兩人從未見過面，而男方不滿要求見面遭拒，才向其配偶稱有與她發生性關係。

新北地院法官勘驗證據，發現張女與人夫的對話紀錄，張女稱呼對方為「親愛的」，還表示，「會壞掉」、「我濕掉了」，人夫則回應「最後用老二再吃一次」、「我想要一次次地把妳升上天」等充滿挑逗與性暗示的對話，認定2人的行為明顯逾越普通朋友社交分際，考量人夫現為外送員，張女則為舞蹈老師等，判2人須連帶賠償20萬元。可上訴。