現年40歲的美國樂壇天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)結束其父長達13年的監護令，重獲自由的她經歷第三次婚姻，不時在社交媒體發放只以雙手遮掩重要部位的裸照，但她的前夫凱文費德林(Kevin Federline)近日接受英國《每日郵報》訪問，稱兩名兒子這幾個月選擇拒絕見母親及出席其婚禮。布蘭妮透過社交媒體反擊：「我給了他們一切。」

今年6月，布蘭妮與交往5年的演員男友山姆阿沙里在加州住所舉行婚禮，並邀請許多知名巨星慶祝，然而第二任前夫凱文費德林的兩名兒子：16歲尚恩(Sean)和15歲傑登(Jayden)，為母親再婚感到高興，卻未有出席婚禮，指出「孩子們選擇現在不與她見面，已經好幾個月沒有見面，他們自己做出不參加婚禮的決定。」

凱文費德林在訪問中透露，布蘭妮不時在社交媒體發布裸照，他只好向兒子解釋，是她表達自我的方式。不過凱文強調，兩名兒子還是很愛母親，而且遺傳了她的音樂才華。舞蹈員出身的凱文於2004跟布蘭妮結婚，但婚姻只維持了約3年，兩子也大多時候跟他及其現任太太、前排球運動員維多莉亞普林斯(VictoriaPrince) 一起生活，並且跟同父異母的兄妹都相處融洽。

對於凱文費德林的訪問，布蘭妮隨即在IG的發文表示：「已給兒子一切」坦言前夫公開討論她與兒子的關係感到很傷心，又大嘆養育青少年毫不容易，也透露當年她的媽媽要她交兒子給其生父，自言很受傷，而布蘭妮現任丈夫山姆發文力撐老婆，炮轟凱文的言論不負責任及不正確外，也提到布蘭妮的兒子將滿18歲，將來會發現凱文過去15年一直沒盡父親之責。