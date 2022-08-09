台北捷運文湖線今（9日）上午8時6分南港軟體園區站往動物園方向，1部列車因車門發生重複開關警訊，無法自動離站，行控中心依照SOP請車上約100位旅客下車改搭下班車，經維修人員檢查發現，車門異常的原因為車門溝槽卡珍珠奶茶吸管造成。

台北捷運公司呼籲，請旅客進入車廂後盡量往內部移動、把後背包改為手提，同時與車門保持適當的距離，並且注意保管自身物品，共同維護車門開關的順暢。另外，旅客如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。