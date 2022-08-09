温貞菱（左）與阿嬌演出母女。（故事工廠提供）

故事工廠療癒劇場《四姊妹》由金鐘獎影后王琄執導，力邀謝汶錡（阿嬌）、丁寧、范瑞君、鄭家榆（兩人共飾一角）與蔡燦得出演4位相愛相殺的四姊妹，温貞菱出演謝汶錡的女兒，以晚輩視角看盡阿姨們的辛酸血淚與愛恨情仇。

温貞菱在劇中飾演阿嬌女兒，見到母親阿嬌劇烈肚痛擔心不已，阿嬌後來才吐露自己被診斷發現有腫瘤，温貞菱開始憂心母親阿嬌因生活太節儉，沒能好好善待自己、妥善就醫，兩人也因此產生更多衝突。

她回憶起在國中的時候，媽媽身體不太舒服，到醫院檢查，在醫院陪她一個禮拜，非常擔心媽媽發生什麼事情，想要無時無刻守護在她身邊，「我媽媽後來才跟我說，那時候她覺得很害怕，但因我在她身邊，她也覺得放心、很有安全感，所以那段記憶，對我和媽媽來說，是讓我們關係更靠近，帶給我們溫暖和愛的記憶。」

劇中她以晚輩之姿與四姊妹長輩有諸多對戲，她笑說：「雖然我飾演的是大姐謝汶錡的女兒，感覺我們會有年齡上的隔閡，但實際上我們在排戲的時候常打成一片，相處起來比較像姐妹！」

她也分析四位演員給她的感覺都不太一樣，「大姊」謝汶錡是可以穩定大家，讓大家獲得很多的照顧和愛；「二姊」丁寧會給她「強勢型的照顧」，每天都會提醒她要做什麼、吃什麼；「三姊」鄭家榆單純無瑕，另一位「三姊」范瑞君表演能量很強；「小妹」蔡燦得則是舞台經驗豐富，像是劇組的「定錨」，感受得到她表演的安全感跟穩定感。

而她在劇中還加碼扮演媽媽、二阿姨與小阿姨，「這真的是我們在排戲過程的突發奇想，此視角增加劇中飾演角色理解媽媽與阿姨間的姐妹情感。」

此外與王琄合作讓温貞菱相當印象深刻，「我很常在早上的便利商店遇到她，每次遇到她都戴著耳機，她有時候帶著耳機聽的音樂是讓自己靜心，有時候會聽巧蓁（温貞菱角色）會聽的音樂，會聽三阿姨（范、鄭角色）會聽的音樂，琄姐讓我佩服的地方是，她真的是無所不用其極的一直想辦法在故事狀態裡面，去為每個角色增添色彩。」

她更透露王琄從來沒有對演員發過脾氣，「能和琄姊合作真的是很大的榮幸，很謝謝她在過程中都牽著大家的手往前，那個感覺就像是，就算你不相信你自己，也有個人相信你能做好。」

故事工廠療癒劇場《四姊妹》自8月19日起北、中、南巡演，購票請洽TixFun售票系統、與全台7-11。