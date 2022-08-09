曾預言林智堅恐釀「1屍5命」 高嘉瑜今喊：我智慧不足

民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文抄襲案，今遭台大撤銷學位，民進黨立委高嘉瑜日前提到「一屍五命」遭圍剿，今再指，「一屍五命是最壞情況，當然不希望發生」，同黨立委鄭運鵬不以為然說，「不該自私的只想到自己」。

鄭運鵬今天陪同林智堅出席記者會，他在受訪時提到，國民黨用一黨之力攻擊一個人，極盡抹黑，不過他相信林智堅的抗壓性，並指他是看過事證的人，也是民意代表，如果他看過證據，不敢幫忙，甚至反而讓當事人受到二度傷害，這種事情他做不下去。

高嘉瑜今日表示，她相信黨中央、民進黨立委鄭運鵬都有智慧處理，並坦言不希望一屍五命這種狀況發生，並勸林智堅誠實為上策。對於被高嘉瑜點名，鄭運鵬說，很多陳情案都是各種巧合下的不白之冤，如果身為民意代表、立法委員，沒辦法幫人家聲張正義，愧對民代職務。

他說，自己看過林智堅的相關事證，民代不能自私只想自己、只想到聲量，不讓受害者受二度傷害是他的責任。

媒體會後追問，是不是認為，高嘉瑜應該先看論文再來發表？鄭運鵬說，「她自己也是民意代表，如果妳不幫助受委屈的人，以後受委屈了，誰要幫妳？」選舉就是會受到抹黑、遇到這樣的事，台大學倫會的審定令人非常遺憾，「林智堅需要時我都會幫助他！」