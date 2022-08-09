「2022台北大師星秀音樂節」記者會9日舉行，創辦人旅美小提琴家林昭亮（左二）與音樂家們在國家音樂廳彩排練習。（范揚光攝）

「2022台北大師星秀音樂節」記者會9日舉行，創辦人旅美小提琴家林昭亮（右）與音樂家們在國家音樂廳彩排練習。（范揚光攝）

2022台北大師星秀音樂節（TMAF）記者會，9日在國家音樂廳舉辦，由全體師資組成不同的室內樂組合，展現室內樂精緻的魅力。音樂節創辦人、小提琴家林昭亮進行彩排，展現精彩琴技。（實習攝影記者謝家瑀攝）

「2022台北大師星秀音樂節」記者會9日舉行，創辦人旅美小提琴家林昭亮表示，台灣現在是全世界的焦點，希望世界也多多關注台灣的文化。（范揚光攝）

「2022台北大師星秀音樂節」記者會9日舉行，文化部長李永得致詞說，感謝林昭亮夫婦排除萬難，讓音樂節如期登場。（范揚光攝）

「2022台北大師星秀音樂節」記者會9日舉行，參與音樂節演出的音樂家、學員及贊助者開心地合影留念。（范揚光攝）

「2022台北大師星秀音樂節」即將登場，音樂節創辦人、旅美小提琴家林昭亮9日召開記者會表示，2021年音樂節因疫情影響移至舊金山舉行，今年很高興能回到台灣，即使挑戰很多「但是能夠繼續下去是我的任務」。

本屆音樂節師資包括紐約愛樂首席黃欣、紐約愛樂中提琴首席辛西雅．菲爾普斯（Cynthia Phelps）、紐約愛樂低音提琴首席提莫西．柯布（Timothy Cobb）、柏林愛樂單簧管首席溫徹．富赫斯（Wenzel Fuchs）、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂（Emily Beynon）、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫以及小提琴家諏訪內晶子等頂尖音樂家。

林昭亮對於音樂節充滿期待，並感謝這些頂尖大師來台與優秀年輕學子共同學習並演出；他感性地說，相信因為疫情與隨之而來的逆境，會讓現在聽見的音樂，顯得格外地響亮與真實。