頑童MJ116成員大淵、Youtuber大蛇丸9日出席電影《DC超級寵物軍團》中文版首映會，日前首次過父親節的大淵，笑說他跟瘦子還有小春3位團員均升格人夫，父親節當天3人在通訊群組裡第1句話就是互道父親節快樂，更打趣說：「我們從頑童變成玩童。」

大淵也談到自己在月子中心有在練習幫兒子換尿布、洗屁屁，「水龍頭打開我就直接洗了！以前沒有想過我會這樣，但生命來了就是要扛起來。」而上個月剛宣布老婆肚中寶寶是女兒的瘦子，最近放假也勤跑大淵家「實習」，看大淵怎麼顧小孩、如何用正確方式抱小孩。

結合DC超級英雄及寵物的動畫電影《DC超級寵物軍團》11日在台上映，英文版找來巨石強森擔任超狗氪普托配音、凱文哈特則配蝙蝠獵犬王牌；中文版則由大淵、大蛇丸分別擔任超狗氪普托、蝙蝠獵犬王牌的配音，兩人獻出動畫配音初體驗，還特別花了3天3夜的時間接受聲音老師集訓。