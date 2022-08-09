日前美國眾議院議長裴洛西訪台，讓兩岸情勢升溫，中國大陸也進行「圍島軍演」，不少人認為我國的兵役時間不夠長，應要延長變成1年。國民黨前主席、立委江啟臣擔任董事長的啟思民本基金會今（9）日發布最新民調，對於義務役是否有需要延長役期，有高達65.5%的民眾贊成延長至1年，12.9%則認為維持4個月就好。

最新民調「我國目前的兵役制度是以募兵制為主，義務役役男則是為期4個月的軍事訓練役，請問認為義務役是否有需要延長役期」，結果顯示，贊成兵役延長至1年的民眾高達65.5%，維持4個月就好則是12.9%，延長至8個月是5％，延長至10個月有4.6%，不知道及沒意見則有12%。另詢問「若是中國大陸對台灣採取軍事行動，是否願意為了保衛中華民國而戰」，30.7%的民眾非常願意，22.4%還算願意，14.5%不太願意，24.1%完全不願意，8.3%不知道沒意見。

此次民調由啟思⺠本基金會執行，調查對象為全台18歲以上之網路人口，調查時間為8月5日至8月7日，有效樣本為1021份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.07%內。抽樣方法是以Facebook廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區。