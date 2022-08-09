不少人趁著夏天跑去墾丁旅遊，就有1名導遊指出，他帶團出遊入住墾丁某知名飯店，晚間用餐時，竟然發現食物內藏的已經鏽蝕的美工刀刀片，差點就被客人給吞下肚，後續與飯店人員反應，以及和餐廳人員交涉後，這道料理竟是工讀生做的，然而他不禁納悶，工讀生為什麼會是擔任煮菜職責，還有，菜餚裡怎會出現刀片。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」代友發文，他表示日前友人帶團到墾丁旅遊，入住號稱5星級的知名飯店，晚上時間，客人在食用BBQ時，驚覺發現食物內有1片生鏽的美工刀片，友人慶幸客人並未一口吞，或是大口吃下食物，否則後果不堪設想。

經導遊反應給飯店人員，以及和餐廳人員交涉後，發現餐廳人員果不其然把責任推給工讀生，也因此非常納悶5星級飯店，竟然讓工讀生「煮晚餐給客人」，主廚人跑去哪裡了呢，不過，他表示也不在意誰料理的晚餐，但是鏽蝕的美工刀片出現在菜餚內，就是一件誇張的事情，後續，他也報警，以及傳報屏東衛生單位。

一行人到墾丁某飯店入住，晚餐食用BBQ時，突發現裡頭包著「鏽蝕美工刀片」，氣得直接報警。（翻攝自臉書爆料公社二社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「誇張了」、「真的太扯了」、「太恐佈了」、「太扯！這禮拜要住吃bbq欸」、「吃到受傷不是開玩笑的」、「這真的很危險餒」、「好驚悚」、「就問問啥料理要用到美工刀啊？」、「真的蠻危險的，還好沒放到嘴巴咬嚼」、「哇塞 也太大片了」。

不過也有網友看完這篇爆料貼文，則持保留態度認為「讓子彈再飛一下下」、「認真的問一下，你真的認為所有的餐，都是主廚親自做的嗎？」、「感覺不單純 等另外一方的說詞」、「這樣就報警喔」、「沒頭沒尾，這是啥邏輯?」、「只拍一張美工刀片？沒有錄音錄影存證當下是在那裏拍到的，很難評斷呢」。