2022英仙座流星雨將於8月13日登場，當天也將有6米移動式球型天幕讓民眾免費體驗。(南瀛天文館提供／曹婷婷台南傳真)

喜歡天文、觀星的朋友看過來！英仙座流星雨將於8月13日登場，8月15日也將迎來土星衝，南瀛天文館13日將舉辦天文講座、星空導覽、線上直播及台南首度登場的6米移動式球型天幕；此外，想一睹土星環的民眾，此次可能是近年最佳觀測「土星衝」好機會，歡迎民眾把握觀賞。

南瀛天文館指出，英仙座流星雨今年極大期預計發生於台灣時間8月13日當天，ZHR值預估為100，當日輻射點約在下午9時從東北方升起，不過，當日逢農曆16日滿月，光害會影響觀測，以致觀測條件不佳，但還是有較亮的火流星可觀測。

館方指出，土星則將於15日達到「衝」。「衝（opposition）」是指太陽、地球與外行星恰好排列成一直線（地球在太陽與該顆行星中間），是1年當中，最亮也最適合觀賞的時段，本次也可能是近年土星衝最佳觀測機會了，因為隨著土星環傾角將逐年變小，愈來愈不適合觀賞，到了2025年，將看到土星環消失的景象。

南瀛天文館指出，13日晚間辦理主題天文野台講座、夜間星空導覽、線上直播解說等服務通通免費，無需報名，可直接到現場參加；星象劇場也配合推出流星雨主題導覽節目，邀請嘉義蘭潭國小專業講師團隊提供6米移動式球型天幕＆數位星象儀，現場免費體驗。