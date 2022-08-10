台大9日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位，這個消息一發出，立刻引起各界議論。林智堅則再次重申，「我研究的是我自己的選舉，使用的我的民調資料，我不需要抄襲，也不必抄襲」。對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（10）日就猛轟「林智堅還在硬拗民調是他做的，但民調實際上應該是民調公司做的，根本為選情硬拗到底」，引發討論。

趙少康在臉書上PO出一篇「民進黨秀下限，林智堅已成選戰最大笑話 」的文章表示，「林智堅犯錯還想圓謊，圓謊不成就開始抹黑、栽贓台大，台大三度請你出面說明，你都不出席，明明是被檢舉人還要大家配合你的時間，選市長有這麼偉大嗎？」趙少康更說，抄襲鐵證如山還在耍大牌，等到台大公佈調查結果的前一天深夜，才趕快寄信表達出席意願，接著帶風向說是台大不給你機會出面說明、栽贓台大。趙少康痛批「用心真的很壞，一場論文門便看出林智堅的處事態度，這種人連做一個人都有問題，根本沒有資格當市長」。

趙少康指出，「到現在，林智堅還在硬拗民調是他做的，但民調實際上應該是民調公司做的，就算是你提供民調資料給余正煌，跟論文是你寫的根本是兩回事」。趙少康更形容，「難道提供一項『食材』，就可以聲稱自己是煮出那盤菜的廚師嗎？何況這『食材』也不是你生產的」，趙少康直言，兩份論文從摘要、第一章、第三章、第四章、結論都大篇幅抄襲，連錯字都一樣，「林智堅還在強辯，實在難看」。

趙少康也說，陳明通光是三次發數千字文袒護林智堅，最終被台大學倫會提出11項證據一一打臉，就應知所進退，即刻辭去台大教授、國安局長等職務，最近更有媒體爆料陳明通過去指導或擔任口試委員的論文中，驚見「五胞胎」，趙少康也希望台大把這些問題查清楚，否則怎麼對得起其他努力考上台大、認真研究的莘莘學子？

最後趙少康直言，這場論文門，民進黨上至總統、下至議員，全都「上錯車」。如今為了選情，也只能不分對錯，全黨一起「硬拗到底」，讓林智堅「扯謊到底」，甚至不惜「全黨槓上台大」，抹黑管中閔、抹黑蘇宏達、抹黑台大、抹黑學倫會，整個黨宛如「羊群效應」的盲從，成為今年最大的笑話。