古曜威與刺刺一同出席公益活動，暖心替小朋友募集營養餐費。（紅心字會提供）

古曜威與同志天菜刺刺11日出席公益團體「紅心字會」活動，暖心替弱勢小朋友募集營養餐費。古曜威近期透過社工得知有許多弱勢家庭的學童進入暑假，因為沒有學校的照顧變成家裡的負擔，十分心疼，並憶起他在國中暑假與同學去網咖，曾遇到變態大叔在廁所脫光衣服做怪動作，當場嚇壞，趕緊跑出去找朋友。

他們昨提醒小朋友放假出門最好有大人陪伴，若是家長有一個疏忽，可能讓小孩會有偏差行為，或是在網路交友等造成自身安全的不幸意外事件發生，古曜威坦言，現在時常收到奇怪的電話、簡訊，呼籲大家要多加注意小心詐騙，刺刺則是看到網路求職詐騙事件層出不窮，憂心說：「如果是這些（弱勢）家庭真的出了什麼事情，不就更是雪上加霜。」

古曜威日前首次客串八點檔，收視率高達8.55，他很感謝梁佑南事前花許多時間教導說台詞，當天拍攝時，梁也提早5個小時抵達現場陪他對詞、彩排，期待接下來能夠挑戰更多不同的角色，希望能夠接到科幻類的角色，他笑說：「可以瞬間移動或消失，感覺很酷。」

擔任紅心字會公益大使的古曜威，期許社會大眾能夠一同認購愛心餐，幫助孩童們三餐不挨餓，可以隨手捐零錢、發票，也能每月捐款500元給紅心字會，共同關懷弱勢家庭、兒童的需求。