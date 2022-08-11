孫協志射擊水彈。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》本周日（14日）推出「舊愛還是最美」特別企劃，是製作單戲強項來進行PK，並邀來王家梁、晏柔中、房思瑜、杜力加入戰局，但分組是採「三帥」對抗其他6人，光是人數落差就讓三帥怨聲載道，王仁甫首先發難：「這怎麼叫舊愛還是最美？這在搞我們耶！」，為了激起三位男主持人的鬥志，製作單位祭出大福利，只要他們獲勝就能直接把9千元獎金帶回家。

有一關是「舊愛協志強項關」，眾人來到射擊場比水彈射擊，規則是各隊其中一人負責射擊，其餘隊員以「老漢推車」方式運送水彈，三帥隊因為人數處於劣勢，王仁甫跟許孟哲要一直負責運送的工作，非常耗體力，看著隊友疲憊不堪，孫協志滿懷內疚不斷道歉，並抱怨製作單位假藉特別企劃卻是變相在整「三帥」。

這集錄影到宜蘭出外景，時逢國際童玩藝術節，製單也讓眾藝人「純體驗」各項遊樂設施。蔡黃汝在體驗「高空腳踏車」時，因為太害怕不斷發抖、冒冷汗，孫協志暖男上身，跟在旁邊一路鼓勵，還提議蔡黃汝在空中打歌宣傳，一掃蔡黃汝的緊張情緒。

炎炎夏日最適合水上遊戲，製單特別重現2017年主持群到宜蘭時所玩過的「水床雞龜仔驟死賽」，這回孫協志換對上王家梁、晏柔中，他運用神機妙算把王家梁引到水閘機關的下方，「誘敵入陷阱的戰術」讓人看得驚心動魄，精彩內容就在本週日(8／14)晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔週六晚間8點中天娛樂台也有播出。