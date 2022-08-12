民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文被台大認定是抄襲之作，且被校方撤銷碩士學位，總統蔡英文在臉書請全體黨公職支持智堅捍衛自己的清白。不過，資深媒體人單厚之發現，蔡英文的話看似慷慨激昂，其實處處預留防火牆，避免火燒到自己的身上。

單厚之在《美麗島電子報》撰文指出，蔡英文的用詞是「有許多人，包括許多黨內的人士，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。」

單厚之認為，蔡英文的主詞不是「我」，而是「有許多人」；動詞不是「相信」，而是「願意」「選擇」相信。換言之，這個「有人」不見得是蔡英文自己。

另外，蔡英文說，「請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持林智堅捍衛自己的清白」，單厚之也直言，蔡英文沒有說「我相信林智堅的清白」，而只要大家相信同志，「支持林智堅捍衛自己的清白」。意即林智堅的清白要靠林智堅自己去捍衛，民進黨並不掛保證。

單厚之強調，蔡英文的用詞看似力挺到底，其實處處有保留、處處預留防火牆，避免火燒到自己的身上。蔡英文的口惠實不至，民進黨人不會看不懂，因此不會傻傻的衝到第一線替林智堅擋子彈！