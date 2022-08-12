蔡英文總統11日晚間前往新北市中和區出席18歲公民權宣講活動，遇到統促黨成員舉牌抗議、高喊「不要挑釁中國！」，對此，民進黨立委蘇巧慧今（12日）表示，抗議者偽裝成記者接近總統，這是新北的維安事件，希望相關警政單位也應該正視此事件。

蘇巧慧透過臉書表示，昨晚蔡總統來到新北市，出席首場18歲公民權修憲案的宣講活動，統促黨多位人士混入場中，並高舉布條，高喊「不要挑釁中國」的口號。年底除了地方選舉以外，最重要的就是18歲公民權的修憲複決案，攸關年輕人能否參與民主政治，一同決定自己的未來。

她說，昨晚站在台上，希望爭取決定自己未來權利的年輕人，這代表台灣向下紮根的民主種子。而面對企圖配合中國，消滅台灣民主的勢力，相信台灣年輕人會作出有智慧的價值選擇，這正是年底18歲公民權修憲案的最重要意義。

蘇巧慧強調，在民主國家向政治人物抗議，是常見的事。在中國透過軍演、資訊戰、推出統一白皮書等等打壓國家的同時，也不會放棄，透過民主的手段，捍衛台灣自由的價值！依據報導指出，有多項前科的統促黨抗議人士，昨晚是偽裝成記者接近總統，這是新北的維安事件，希望相關警政單位也應該正視此事件。