兩岸緊張，近日更屢傳我方政府與民間單位接續遭駭客攻擊，甚至台銀、兆豐金控都是被攻擊對象，國內金融界與學界湧現辦金融漢光演習構想，立法院國民黨團今也呼應，要求蔡政府盡速舉辦，提升因應緊急情勢能力，確保全民金融權益。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府心中不能只有「選舉、政治、救小智」，該做的事情還是要趕快做，很多事今天不做明天會後悔，金融漢光演習就是。

曾任金管會主委的曾銘宗主張，若國內舉辦金融漢光演習，演習應包含網路攻擊、股市、匯市等3部分，在假定股匯市因軍事攻擊或國內外重大事件重挫，依受創程度預擬政府穩定股匯市的18套劇本。

曾銘宗說，面對股市動盪，政府只說有國安基金，但國安基金只有5000億元，以今年1至7月證交所與櫃買平均每日交易成交量就達3357億元，真遭逢意外，國安基金足夠救援？

此外，曾銘宗也提到，我國至7月底外匯存底是5478億美元，而目前國外投資我國股市高達2183億美元，若有重大國際金融事件或軍事攻擊導致匯出金額瞬間爆量，中央銀行也無法因應，因盡早演訓、擬訂一套可能的因應措施。

國民黨立委費鴻泰也主張，國內應建立非金融性風險避險機制，行政院要組成跨部會金融漢光演習；現行金融業包含3家網路銀行與113家上市櫃公司，僅有58％有資安長，發生戰爭這些公司將倉皇失措，應在3個月內補足並充分演訓。

費鴻泰說，現代戰爭中金融與經濟變化會影響戰爭最後結果，美國五角大廈2008年做金融珍珠港演習，結果就一蹋糊塗；過往金融測試僅看有無被駭客攻擊、ATM有無中斷等低階演習，未來應涵蓋金融、經濟封鎖、經濟突發狀況與資安。

費鴻泰表示，8月4日至8日中共全面對台灣實施海空封鎖，暴露了我國能源等國安問題，台銀9日遭到分散式阻斷攻擊，11日兆豐銀行也受到攻擊，資安與戰爭風險已刻不容緩，現在已到不能居安思危時候，要盡快落實金融資安防護。

費鴻泰認為，國防部已舉辦38次的漢光演習，已淪為聊備一格、演演戲、做做秀，軍事上的漢光演習已經無法因應中共對台全面封鎖與真正軍事衝突，更何況是金融面。費也質疑，行政院資安處長懸缺2個月，不知道在等什麼。