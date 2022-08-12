關於林智堅論文門，兼任民進黨主席的蔡英文總統日前在民進黨中執會發言，力挺林繼續努力。對此，資深媒體人黃光芹昨(11日)在政論節目上批評民進黨，時間約有7分鐘，她認為「這叫瞎挺、自甘墮落、掩耳盜鈴、指鹿為馬，把黑的說成白的、硬挺」。

兼任民進黨主席的蔡英文總統10日在民進黨中執會發言，力挺林智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。還強調只要民進黨團結，就一定能克服重重挑戰。

對此，黃光芹11日在《新聞面對面》中表示，你看蔡英文總統在中執會前兩段罵國民黨大家都沒意見，可是話鋒一轉說「只要看過兩本論文且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲」；她說，「這就怪了，我們同樣長眼睛，大家看林智堅台大、中華大學兩本論文，為何不用軟體比對，因為用肉眼就能看出，社會已經有了公論，台大也快刀斬亂麻做出判定，結果長的跟蔡英文看到的(論文)不一樣」。

黃光芹指出，「蔡英文要黨公職團結相信自己同志、捍衛清白，這就已經定調，把全黨拉下來，這已經變成全黨事情」、「這叫瞎挺、自甘墮落、掩耳盜鈴、指鹿為馬，把黑的說成白的，硬挺、瞎挺，本來對民進黨還抱有期望，卻硬要這樣衝撞，硬要把黑的說成白的，那我們就這樣跟你幹了」、「怎麼歷來有一件這麼事情是非分明，文字東西你敢扭曲成白的，證據拿出來」。

在節目談話過程中，黃光芹甚至一度拍桌，「妳要下這個動員令、軍令狀，要把全黨的命運拉進去，請妳拿出蛛絲馬跡的證據，你完全沒證據叫大家瞎挺，這是幫派型為，只有幫派不分是非，幫派老大說什麼就是什麼，叫你殺就殺，叫你幹就幹，沒有所謂藉口，沒有所謂的是非了，你知道嗎?現在就是在做這樣的動作」、「一個人說謊不夠、團隊說謊不夠、輔選的大將說謊不夠、大老說謊不夠，妳蔡英文說謊不夠，你還要整個黨賠進來。 」